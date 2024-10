Ileana Márquez, la actual Miss Venezuela, se ha convertido en un símbolo de empoderamiento femenino y superación personal. La joven venezolana, quien además es madre soltera, ha logrado conquistar el mundo de la belleza y convertirse en una inspiración para muchas mujeres.

En una entrevista exclusiva para la revista ¡HOLA!, Márquez compartió su inspiradora historia y los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su vida. A pesar de convertirse en madre a temprana edad y ser blanco de críticas, la venezolana ha logrado compaginar su rol materno con su carrera profesional y su compromiso social.

«Cuando tú sabes quién eres, muchas cosas no te perturban… Al principio, la opinión pública fue muy fuerte y me dolió muchísimo, pero luego entendí que lo que las personas decían no hablaba de mí porque no me conocen», dijo Márquez durante la entrevista.

Un ejemplo a seguir

La historia de Ileana Márquez es un claro ejemplo de cómo la perseverancia, la determinación y la fe pueden superar cualquier obstáculo. La joven venezolana ha demostrado que es posible alcanzar los sueños, incluso en las circunstancias más adversas.

“En algún momento pensé que me iba a costar muchísimo el ser madre y combinarlo con mi carrera. Y me di cuenta de que, organizándome y teniendo una disciplina en cuanto a la gestión de agenda de trabajo, podría ser mi rol perfectamente de mamá y lo superé. Entonces, poco a poco, entendemos que los retos no son para siempre. Siempre hay que buscarles la vuelta para superarlos. Te vas a encontrar con otro desafío, pero ese también lo vas a superar, y es que de eso se trata la vida, de aprender y superarnos cada día más”.

Uno de los aspectos más destacados de su trayectoria es su compromiso con ayudar a otras mujeres, especialmente a aquellas que se encuentran en situaciones similares a la suya. A través de la fundación «Niña Madre», Márquez busca brindar apoyo y orientación a jóvenes madres adolescentes, ofreciéndoles herramientas para construir un futuro mejor.

Un mensaje de esperanza

En la entrevista, Márquez también compartió un mensaje de esperanza para todas aquellas mujeres que buscan cumplir sus sueños: «Que tienen que creer en ellas mismas y que sí lo van a lograr. Tienen que repetírselo todos los días». La Miss Venezuela enfatiza la importancia de la autoconfianza y la perseverancia para alcanzar el éxito.