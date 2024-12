La representante del estado Zulia en el Miss Venezuela 2024, María Peinado, dio a conocer detalles inéditos sobre la caída que sufrió durante la noche final del certamen y el imprevisto que vivió con su vestido de gala.

En una reciente entrevista con Street Radio Podcast, Peinado aseguró que a pesar del percance, nunca perdió la fe ni la actitud positiva. «Yo nunca tuve actitud de derrota o desgracia, lo primero que pensé fue a la… me caí, pero vi a Yaracuy dándome la mano, siento que tuvo pasar eso, el Zulia se cae y siempre se levanta, yo me sentía ganadora, todavía me siento ganadora», expresó la joven zuliana.

Uno de los aspectos más llamativos de su relato fue el drama vivido con su vestido de gala. Según Peinado, el diseño original, que llevaba meses preparando, y que mostró en la gala preliminar, sufrió un percance a última hora. «El vestido se manchó de maquillaje y mi diseñador lo manda a la tintorería. Pasan horas y me dice que el vestido se quemó en la tintorería. Era de terciopelo oscuro, no supieron maniobrar la tela», detalló.

Ante esta situación de emergencia, el equipo de Maracaibo trabajó incansablemente para crear un nuevo diseño en tiempo récord. «Este vestido me lo puse para salir, no me lo había medido nunca, no lo había ensayado», confesó Peinado.

La zuliana aseguró que, analizando la situación, llegó a la conclusión de que la caída y los imprevistos con el vestido eran parte de un plan mayor. «Analizando todo, pensé tenía que pasar la caída, algo tenía que representar esa caída para levantarme con más fuerza», afirmó.