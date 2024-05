El afamado intérprete de música urbana, Nick Rivera Caminero, conocido artísticamente como Nicky Jam, ha sido objeto de una denuncia pública realizada por un modelo de origen cubano.

Christian Valladares, a través de su perfil de Instagram, difundió una serie de grabaciones en las cuales narra un incidente en el que alega que, presuntamente, el cantante lo agredió físicamente en un establecimiento nocturno de Miami, Estados Unidos.

De acuerdo con el testimonio de Valladares, el conflicto surgió cuando Nicky Jam, al entrar al local donde el modelo se hallaba con su pareja, mostró interés en ella y procedió a abordarla con intenciones de coquetearle.

Ante la reacción de la novia, quien señaló la presencia de su pareja, Valladares se aproximó al cantante para informarle que ella estaba acompañada, momento en el cual afirma haber recibido un golpe por parte del artista.

«Él se acerca a mi novia y le empieza a coquetear. Ella en un momento le dice ‘qué te pasa, ahí está mi marido’. Ahí me acerqué de la mejor manera a decirle que está conmigo. Entonces él me manotea y me da y me dice que no le importa», describió en el video.

Además, Valladares añadió que, mientras mantenía la calma, una persona que inicialmente creyó parte del equipo de seguridad, sin embargo, resultó ser un acompañante de Nicky Jam, presuntamente le propinó un golpe en el ojo.

Según su relato, los guardias de seguridad intervinieron y los implicados abandonaron el lugar, con Nicky Jam partiendo en un vehículo Lamborghini.

Acciones legales y comunicado

El modelo expresó su intención de no dejar el asunto sin consecuencias y manifestó su disposición a emprender acciones legales contra el cantante y su compañero. Aseguró que confía en que las autoridades pertinentes se ocuparán del caso.

Por otro lado, Nicky Jam no ha emitido declaraciones personales respecto a la situación.

No obstante, su equipo de representantes ha emitido un comunicado, el cual estuvo remitido al programa televisivo “El Gordo y La Flaca”, en el que se desvincula al músico de cualquier acto de violencia reportado por el modelo cubano.