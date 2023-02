La presentadora actriz, locutora y modelo reveló que está atravesando una etapa difícil tras perder otro embarazo. Un embrión que tenían congelado y quien esperaban que se convirtiera en el acompañante de sus dos hijos.

“Muchos me han preguntado, por qué no estoy activa en las redes sociales. Después de pensarlo y conversarlo con Ralph y yo, justo el 23 de diciembre decidimos hacer la transferencia de un embrión que teníamos congelado”, inició el relato la animadora y locutora venezolana.

“Diez días después tuvimos nuestra primera prueba beta positiva. Tenía las medidas exactas que tenía que tener, el latido del corazón se escuchaba perfecto “, aclaró.

“Semana 10, llegamos, por primera vez había tenido náuseas, yo nunca he sentido malestar de náuseas, empieza a hacer el ultrasonido y de repente lo veo callado revisando el ultrasonido, le digo «no tienes buena cara» y en ese momento me dice «Mónica no hay latido»” comentó, entre lágrimas y la voz entrecortada.

“Esa sensación de ahogo, y de no poder respirar, de estar al borde de un ataque de pánico, que uno puede sentir porque está desesperado, va a calmarse en algún momento. No hoy, pero vamos a poder volver a respirar, aunque el dolor siempre esté ahí, y la ilusión de ese bebé siempre quede ahí”,agregó

Concluyó que debía hablar del tema, como parte de su proceso de sanación, y como una ayuda para otras mujeres que enfrentan la misma circunstancia.