El representante de la Unión Nacional de Caficultores de Venezuela (Unacafev), Félix Saavedra, señaló que el precio del quintal de café debería estar entre US$ 320 y US$ 340.

«Nosotros estimamos que para tener realmente, no solo el costo de producción, sino que tengamos una ganancia, deberíamos recibir entre US$ 320 o US$ 340 por quintal de café», resaltó al tiempo que recordó que hay una Gaceta Oficial del año 2023 que establece que los precios nacionales estarán anclados al costo internacional o a los de producción.

Asimismo, sumó que «lo que sigue siendo un problema para nosotros es el precio» de este rubro: «no hay precio justo, estamos trabajando prácticamente cubriendo apenas los costos».

Saavedra dijo que los 200 dólares que les pagan por el quintal de café a los productores son recibidos en bolívares a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), lo que merma el margen de ganancia.

Destacó que la producción actual de café en el país llega a 1.500.000 quintales al año y manifestó que el 95% de la producción de este producto está en manos de pequeños y medianos productores.

Igualmente, puntualizó en Fedecámaras Radio que un quintal de café arábico está por el orden de los US$ 190 y US$ 220, según la topografía, la vialidad e inclusive, el costo del combustible.

Producir un quintal de café robusto, explicó el también caficultor, puede costar entre US$ 160 y US$ 180, dado que este tipo de rubro «produce una mayor cantidad y es menos exigente».