El cantante estadounidense de R&B y ganador del Grammy, D’Angelo, falleció este martes a los 51 años tras perder su batalla contra el cáncer, informó su familia en un comunicado en las redes sociales.

«Después de una prolongada y valiente batalla contra el cáncer, nos rompe el corazón anunciar que Michael D’Angelo Archer, conocido por sus fans de todo el mundo como D’Angelo partió de esta vida hoy», indicó un comunicado en Instagram, en el que expresan su orgullo por el legado «de música extraordinaria» que dejó el artista, que sufrió de cáncer del páncreas.

Su familia se refiere a D’Angelo, reconocido por su voz ronca, pero suave y natural de Virginia, como «estrella brillante de nuestra familia».

Aunque la familia no especifica, según medios, D’Angelo murió en Nueva York.

«Estuvo en cuidados paliativos durante dos semanas, pero había estado en el hospital durante meses», de acuerdo con la revista People, que cita una fuente.

D’angelo tiene una hija, Imani Archer, y un hijo, Michael Archer, conocido por el nombre artístico de Swayvo Twain.

La familia del artista pidió privacidad en el momento difícil que afrontan.

«Les pedimos que respeten nuestra privacidad durante este momento difícil, pero los invitamos a todos a unirse a nosotros para lamentar su fallecimiento y, al mismo tiempo, celebrar el regalo de la canción que dejó para el mundo”, señala además el comunicado.