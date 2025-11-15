Una tragedia enluta al sector San Pedro, parroquia Manuel Dagnino, luego que Lisbeth Martínez Azuaje, de 58 años, fuera asesinada brutalmente dentro de su residencia, ubicada en el callejón Buenos Aires.

El lamentable suceso ocurrió aproximadamente a las cinco de la mañana del jueves 13 de noviembre, cuando varios delincuentes irrumpieron en el garaje con la intención de robar el carro de la víctima.

Según testimonios preliminares, Lisbeth, que vivía sola, se despertó al escuchar ruidos extraños y al investigar fue atacada sorpresivamente por uno de los sujetos, quien le propinó varias puñaladas y luego la estranguló, causándole la muerte casi en el acto.

Autoridades policiales ya están tras la pista de los responsables y han iniciado las investigaciones para esclarecer este crimen que conmociona a la comunidad.

Este hecho se suma a la preocupante cifra de violencia de género que afecta a mujeres en la región, y vecinos del sector exigen mayor presencia y acción policial para garantizar la seguridad.

Pesquisas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, hacen las pesquisas para determinar el móvil de la muerte de Martínez, los detectives de la policía judicial no descartan el móvil del robo, tampoco un posible feminicidio.