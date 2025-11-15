En el municipio Sucre del estado Aragua, un dispositivo especial ejecutado por funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP) permitió la detención de Bárbara Marcelina Gutiérrez Quezada, de 32 años, tras ser sorprendida portando tres paneles de presunta marihuana.

La acción policial tuvo lugar cerca del Hospital José María Vargas en Cagua, estado Aragua, recientemente, luego de que una llamada anónima alertara sobre la posible distribución de drogas en las inmediaciones del centro de salud.

Durante el procedimiento, aunque se logró la captura de Gutiérrez Quezada, sus cómplices huyeron aprovechando la confusión, por lo que las autoridades están tras su búsqueda y están realizando las investigaciones con el apoyo del Ministerio Público.

La mujer detenida fue sometida a los interrogatorios preliminares y permanece a disposición de las autoridades para ser procesada conforme a las leyes vigentes.

El operativo responde a las instrucciones del general Raúl Parra Sánchez, director general de la Policía de Aragua, y forma parte de las acciones para combatir el narcotráfico en la región.