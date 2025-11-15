Una tragedia sacudió la noche del jueves 13 de noviembre al sector Ezequiel Zamora, en Coro, estado Falcón, donde la joven Yésica Fabiola Zavala Medina, de 21 años, fue víctima de un violento ataque que le costó la vida.

Según testigos, dos sujetos llegaron en motocicleta hasta la casa sin número ubicada en el sector San Isidro. La víctima se encontraba en el interior cuando recibió al menos cuatro impactos de bala en el pecho, que le causaron la muerte casi instantáneamente.

Tras el ataque, familiares y vecinos trasladaron de emergencia a Yésica al hospital Doctor Alfredo Van Grieken, donde los médicos confirmaron su fallecimiento a su llegada, debido a la gravedad de las heridas.

La Policía de Falcón, junto con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), se presentaron en el lugar y en el hospital para iniciar las pesquisas del caso y realizar la custodia del cadáver.

Las autoridades buscan identificar y capturar a los responsables del homicidio mientras recaban testimonios y evidencias.

Al parecer, el par de criminales llegó al domicilio con el propósito de matar a la joven, luego huyeron.

Expertos de la policía judicial no descartan ninguna hipótesis, sin embargo, la venganza y posible feminicidio cobran fuerzas.