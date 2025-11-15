En un operativo efectuado en el distrito de Independencia, la Policía Nacional del Perú logró la captura de cinco presuntos miembros de la organización criminal conocida como “Los Gallegos del Hampa”, integrada por ciudadanos venezolanos.

Los detenidos, Wilber Zukeiber (alias «El Pana») de 25 años, Royber Alejandro («El Tini») de 20 años, Jeiverson Alejandro («El Veneco») de 21 años, Luis José («El Chamo») de 27 años y Keiber José («El Diablo») de 25 años, fueron hallados en un inmueble de cinco pisos, donde las autoridades incautaron un arsenal compuesto por cuatro armas de fuego, dos revólveres y dos pistolas, dos mechas con carga explosiva, 50 municiones calibre 9×19 mm PB, así como 250 gramos de Cannabis sativa.

Además, les confiscaron seis teléfonos celulares, dos motocicletas y un vehículo menor que usaban para desplazarse. Parte de las armas provienen de exefectivos policiales y de un ciudadano con denuncia por robo agravado.

Los cinco sujetos tienen antecedentes por delitos como robo, fabricación de materiales explosivos y tráfico de drogas. La Fiscalía de Lima Norte se encargará de continuar con las diligencias y proceso judicial.

Este operativo se inserta en el marco del estado de emergencia impuesto por el Gobierno para combatir la delincuencia en Lima y Callao. El presidente José Jerí supervisó la acción policial y resaltó la importancia de mantener la seguridad y la paz en la capital.