Un grupo de cristianos se trasladó hasta la comunidad campesina La Fortuna para entregar a una familia ropa y otros objetos que hacen falta en el hogar de estas humildes personas.

Luis Vallenilla, responsable del grupo de ayuda de la Iglesia evangélica Estrella de Luz en San Félix, se dirigió hacia el asentamiento ubicado en la carretera que comunica con la represa Caruachi, para llevar asistencia a la familia González-Huga.

“Estamos realizando actividades sociales en comunidades apartadas de la ciudad, donde hay mucha necesidad, que nosotros los que vivimos en el centro no siempre vemos, pero sabemos que existen”, indicó Vallenilla.

El grupo de ayuda social de la iglesia se encarga de organizar y recoger ropa en buen estado, zapatos y otros artículos útiles para las personas que viven en el campo.

“Aquellas personas que deseen donar ropa en buen estado o calzado pueden contactarme a través de este número telefónico: 0424 9325202”, invitó.

El líder religioso reconoció que pocas personas donan, debido a la desconfianza generada por quienes se aprovechan de la buena fe de los demás. Sin embargo, aseguró que la iglesia Estrella de Luz se ha caracterizado por no crear falsas expectativas ni aprovechar la solidaridad para otros fines, sino que buscan enaltecer el nombre de Jesucristo a través de sus acciones.

“Lo importante es donar, sin pensar que el donativo no llegará a quien lo necesita. El ser humano debe cumplir su labor social dando lo que no utiliza a otros que sí lo requieren”, concluyó Vallenilla.