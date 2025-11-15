El certamen TMF Venezuela 2025, realizado en el Teatro INCRET de Caracas, reunió a decenas de jóvenes talentos provenientes de todo el país. La gala, conducida por las animadoras Nieves Soteldo y Victoria Abuazi, destacó por su producción, ritmo y alto nivel de preparación de cada participante.

El estado Bolívar, bajo el sello JMI, logró una participación sobresaliente al obtener tres reconocimientos: dos títulos nacionales y una banda especial. El desempeño de la delegación reafirmó su compromiso y la calidad de su formación en el modelaje juvenil.

En una entrevista para Nueva Prensa Digital, las ganadoras compartieron sus experiencias, emociones y el proceso que vivieron durante el concurso, lo que permitió conocerlas más allá del escenario.

Debbie González: reina infantil con visión emprendedora

En la categoría infantil, Debbie González obtuvo la corona TMF Kids Venezuela y el título de Little Mesoamérica Venezuela, que la llevará a representar a Venezuela en marzo de 2026 en El Salvador.

Debbie contó que se sintió “muy feliz” durante la competencia, pues desde pequeña soñaba con ser reina. También expresó su interés por seguir formándose en emprendimiento, inglés y cocina.

Además, es creadora de su propio proyecto, Dafne Accesorios, dedicado a la elaboración de lazos y accesorios para niñas. Su modelo a seguir es su profesora Rosa, a quien atribuye gran parte de lo que ha aprendido.

Marian Bracho: disciplina y pasión rumbo al universo TMF

A sus 17 años, Marian Bracho se alzó con la corona de Chica TMF Universe 2025, que la llevará a representar a Venezuela en octubre de 2026. Durante la entrevista, confesó que, al escuchar los resultados finales, sintió nervios, emoción y una profunda gratitud por haber dado lo mejor de sí.

Mariam destacó que uno de los aspectos más valiosos del concurso fue el compañerismo con sus amigas, especialmente los momentos que compartían después de las largas sesiones de ensayo. Sobre su traje de gala, en tonos oscuros, reveló que se sintió “como una princesa” desde la primera prueba.

En lo personal, cursa estudios de Comunicación Social en la UCAB. Es bailarina desde los tres años, amante de las artes, la cocina y el modelaje. Reconoce a su profesora Rosa Hernández como su guía profesional, y a su madre como su pilar emocional. Asegura que el modelaje le ha inculcado disciplina, responsabilidad y pasión.

Scarly Fuentes: elegancia y proyección nacional

El tercer reconocimiento para Bolívar lo obtuvo Scarly Fuentes, quien recibió la banda especial Chica TMF Top Model 2025. Marian Bracho destacó que trabajaron juntas durante un año, compartiendo preparación, metas y un proceso que calificaron como inolvidable.

Un 2026 lleno de metas y oportunidades

Las tres representantes coinciden en que el 2026 será un año de crecimiento y preparación. Debbie se enfocará en su viaje a El Salvador en marzo, mientras Marian se prepara para competir en octubre, ambas con la meta de fortalecer su formación, especialmente en el idioma inglés.

Como mensaje final, invitan a las niñas y jóvenes que desean entrar al mundo del modelaje a confiar en sí mismas, vencer el miedo y trabajar con disciplina. Aseguran que, cuando existe pasión y constancia, los resultados siempre llegan.

Finalmente, TMF Venezuela 2025 cerró con aplausos, emoción y la certeza de que el futuro del talento guayanés sigue construyéndose con dedicación y sueños firmes.