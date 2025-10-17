En el marco del mes de la sensibilización y lucha contra el cáncer de mama en Tumeremo, capital administrativa de la Guayana Esequiba, realizó una caminata para concientizar sobre el cáncer de mama en su primera fase, que partió de la Plaza Bolívar de Tumeremo, recorriendo varias calles y avenidas hasta llegar a la sede de la alcaldía de Sifontes.

«Llenas de entusiasmo, bajo el lema «Tócate», la multitud de mujeres destacaron la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, una enfermedad que afecta a las mujeres en todo el mundo.

La legisladora Marlene Vargas subrayó la importancia de las revisiones médicas anualmente. «Visitar al médico una vez al año nos puede evitar años de sufrimiento. Es crucial realizar chequeos para descartar un cáncer de mama. Este evento no solo promueve la salud física, sino también el bienestar emocional y la solidaridad comunitaria», afirmó Vargas.

Este tipo de iniciativas son esenciales para crear conciencia y fomentar una cultura de prevención y de apoyo en la colectividad, demostrando que en la unión se marca una diferencia significativa en la lucha contra el cáncer de mama. (Prensa Alcaldía Bolivariana de Sifontes).