A partir del próximo lunes 20 de octubre y hasta el 14 de noviembre estará abierta la convocatoria al Premio Nacional de Investigación Educativa Simón Rodríguez, informó el ministro de Educación, Héctor Rodríguez.

Los interesados en participar deben ser venezolanos, trabajadores de la educación, haber desarrollado investigaciones originales en el campo educativo y no haber sido galardonados en convocatorias anteriores.

Los participantes tienen que presentar un artículo que recoja la experiencia de investigación educativa, que será evaluada entre el 17 de noviembre y el 5 de diciembre. Los resultados se darán entre el 8 y el 9 de diciembre, refirió el Ministerio de Educación.