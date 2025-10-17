El Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional impulsa una reactivación integral del sector textil venezolano, posicionando la producción nacional como eje de soberanía económica.

El ministro de Industrias y presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), Alex Saab, destacó el robustecimiento de la capacidad de confección con sello nacional a través de una alianza clave. Se trata de la articulación entre la empresa estatal Algodones del Orinoco y 113 talleres de confección comunal distribuidos en el estado Aragua.

«En estos 113 talleres de confección comunal en Aragua, cerca de 2.000 compatriotas trabajan y producen en un ambiente de armonía y paz. Con materia prima venezolana y mano de obra popular, estamos garantizando la confección de uniformes escolares y de trabajo para los diversos planes nacionales. Esta alianza es una demostración palpable de que la unión virtuosa entre el Estado, el poder popular y la industria es capaz de generar empleo, asegurar calidad y consolidar nuestra soberanía productiva», enfatizó el ministro Saab.

Ampliando la visión de crecimiento, el titular de la cartera de Industrias anunció un salto tecnológico con la próxima instalación de una moderna fábrica de tejido plano índigo y tejido de punto, complementada con una lavandería de última generación. Estas nuevas plantas procesarán la tela de índigo que posteriormente se utilizará en los talleres de Aragua, con el doble objetivo de satisfacer la demanda interna y potenciar las exportaciones hacia el mercado de América Latina y el Caribe.

La incorporación de tecnología de vanguardia permitirá la producción de telas de alta calidad en algodón, mezclas sintéticas e índigo, vitales para la confección de uniformes, así como para la industria y la moda.

«Venezuela está recuperando su músculo textil. Lo que en el pasado reciente dependíamos de importar, hoy lo estamos fabricando con auténtico orgullo nacional. Más aún, muy pronto estaremos en capacidad de generar excedentes sólidos para la exportación, contribuyendo de manera decisiva a la captación de divisas para el país», concluyó el ministro Alex Saab, reafirmando el compromiso del Gobierno Bolivariano con la diversificación productiva.