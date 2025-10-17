Ace Frehley, guitarrista, compositor y miembro fundador de la icónica banda de rock Kiss, falleció este jueves a los 74 años en Estados Unidos. Su representante, Lori Lousararian, informó que el músico “murió pacíficamente en su casa, rodeado por su familia, en Morrison, Nueva Jersey”, como consecuencia de una reciente caída.

En un comunicado difundido a la AFP, sus familiares expresaron su dolor: “Estamos completamente devastados. En sus últimos momentos, tuvimos la suerte de rodearlo con amor, cuidado, palabras de paz, pensamientos, oraciones e intenciones mientras dejaba la tierra”.

De Nueva York al estrellato mundial

Paul Daniel Frehley nació en Nueva York el 27 de abril de 1951 y descubrió su pasión por la guitarra siendo apenas un adolescente. En 1973 cofundó Kiss junto a Peter Criss, Paul Stanley y Gene Simmons, dando inicio a una de las agrupaciones más influyentes del rock mundial.

La banda se distinguió por su inconfundible estética glam: maquillaje teatral, vestuarios extravagantes, botas de plataforma y espectáculos cargados de pirotecnia. Cada integrante asumió un personaje; el de Frehley fue “Space Ace” o “The Spaceman”, una figura que se convirtió en emblema del grupo.

Legado eterno

Tras dejar Kiss en 1982 por problemas relacionados con el abuso de drogas y alcohol, Frehley comenzó una exitosa carrera como solista. Su álbum Origins Vol. 1 (2016) alcanzó los primeros lugares en las listas estadounidenses.

Regresó brevemente a la banda en los años noventa y en 2014 fue incluido junto a sus compañeros en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En 2024 se encontraba de gira con su disco 10,000 Volts, aunque tuvo que suspender el tour por motivos de salud.

Finalmente, Ace Frehley deja un legado imborrable en la historia del rock. Le sobreviven su esposa Jeanette y su hija Monique.