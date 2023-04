“En aquel tiempo Jesús le dijo a Nicodemo: “Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios”.

Reflexión hecha por: Luis Perdomo. Animador Bíblico de la Diócesis de Ciudad Guayana

La Iglesia universal, celebra hoy, la fiesta entre otros santos, en honor a San Expedito. Patrono de los jóvenes, socorro de los estudiantes, mediador en los procesos y juicios. Vivió en el siglo IV bajo la conducción del emperador Diocleciano que lo mandó a matar, porque era un soldado encargado de defender el imperio romano, pero cierto día la Gracia de Dios tocó su corazón y se convirtió al cristianismo.

Y la liturgia del día nos presenta el Evangelio de Jesucristo, según San Juan, capítulo 3, verso 16 al verso 21, en el que se relata la explicación que JESÚS, le da a Nicodemo, sobre la importancia de creer en Él. Y es que el Maestro, quiere ayudar a Nicodemo a cambiar esa imagen falsa de DIOS, que le ha trasmitido la Ley. Porque el DIOS de JESÚS, es ternura y misericordia. No tiene interés en castigar, sino en salvar. No ha enviado a su Hijo, a condenar, sino a salvar, por eso el significado del nombre de JESÚS: DIOS SALVA.

Y es que el juicio que DIOS plantea al mundo nada tiene que ver con las ideas extrañas, y violentas al estilo de las películas de Hollywood, que hemos fijado en nuestro imaginario personal y comunitario. Por eso es que, DIOS establece el juicio de manera clara y sencilla, así lo enuncia el Evangelio de hoy: “El juicio consiste en esto: en que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz”. Entonces el juicio se resuelve si sabemos ubicarnos en la historia, si vivimos según el instinto o si lo hacemos según el Espíritu, esto nos hace definirnos en la historia de manera clara., ya que estar de parte de DIOS y de su obra, exige ubicarnos del lado del Espíritu, caminar bajo su lógica y ser fiel a sus designios.

Al confrontarnos con el texto, vemos como la Palabra de DIOS, nos muestra la imagen de un DIOS, lleno de ternura que nada tiene que ver con la del DIOS castigador del que hemos oído hablar desde niño y que tal como ya lo hemos señalado el mundo mismo también nos ha trasmitido esa falsa imagen. Y es que si DIOS, todo lo ha hecho perfecto y siendo los seres humanos sus criaturas favoritas, Él quiere que todos seamos felices y vivamos a plenitud las alegrías de este mundo y las del mundo venidero.

Por eso es que la elevación de Nuestro Señor JESUCRISTO, en la Cruz, tiene su origen en la iniciativa Misteriosa del AMOR de DIOS, que tanto ha amado a la humanidad para que todos los crean en Él tengamos vida eterna, Y si creemos en Él, tenemos que no solamente trasmitir su mensaje con nuestras palabras, sino que tenemos que testimoniar con nuestras vidas, aunque sea limitadamente el AMOR de DIOS, por nosotros y por toda la humanidad.

Es decir que debemos configurarnos con el mismo Cristo Resucitado. Donde la experiencia de conversión se vaya verificando en nuestras vidas de creyentes, a medida que entremos en una lógica comunitaria y de solidaridad. Por eso es que la invitación es dejarnos tocar por DIOS, para que comencemos a vivir como JESÚS. Entendiendo que la misión del Hijo, no es de condenación. Ya que, cada quien se juzga y se condena, si cree o no en Él, cerrándose a la vida y al Amor, que en Él se han Revelado plenamente.

De allí, que hoy sea el día, para entender claramente, que obrar de acuerdo a la Verdad, que JESÚS nos transmite, es la consecuencia de haber hecho una opción de vida por la Luz y no por las tinieblas. Y que, llevar una vida autentica y coherente con el mensaje que llevamos a nuestros semejantes, no solo es fruto, sino también fortalecimiento de nuestra Fe en la Palabra de Cristo, que es la LUZ del mundo.

Señor JESÚS, en estos momentos de profunda aflicción que vive la humanidad, ayúdanos a entender que Tú te has Encarnado en el mundo no para condenarlo, sino para salvarlo, por lo que tenemos que tener nuestra esperanza puesta en Ti y no en las arrogancias del mal.

Amén