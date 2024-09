Los habitantes y comerciantes de los municipios Roscio, El Callao y Sifontes, se han visto afectados por los continuos apagones durante el día y la noche, lo que ha llevado que muchos de ellos tengan pérdidas, sobre todo en los alimentos fríos, problema que al parecer los funcionarios de Corpoelec, no dan alguna respuesta a toda la población de los pueblos del Sur.

Luisa Ferrer, quien reside en Guasipati, comentó que, al llevar la queja a la oficina de la empresa mencionada, los funcionarios no dieron alguna respuesta sobre las fallas que a diario ocasiona el servicio eléctrico, “los alimentos fríos se me han dañado numerosas veces, lo que es una pérdida porque Corpoelec no se hace responsable de los daños que causan los bajones de luz o flatulencias”.

Entre las comunidades afectadas están; La Logia, Miguel Emilio Palacios, 19 de abril, 1 de mayo, La Carioca, entre otras, habitantes que se ven severamente afectados porque todos los días y a cada rato se ausenta la electricidad. Por otro lado, se pudo conocer, que según los apagones se deben a que las empresas mineras y molinos que estaban paralizados, fueron puestos en funcionamiento y esto hace que la energía no llegue con potencia a los sectores.

Otros sectores

Rogelio Gómez, habitante en el municipio Sifontes, expresó que toda la población también se ha visto afectada por el problema en el servicio eléctrico, “cuatro circuitos existen en la población, el circuito 3, se ausenta diariamente por tres horas o más, el 2, se ausenta una vez por día, pero con baja corriente en la 110 y 220, por lo que equipos como cava cuarto u otros, se apagan por la poca energía que reciben.

Los comerciantes de los municipios del Sur, informaron que se han visto afectados porque no pueden trabajar sin corriente, aunado a eso, los alimentos fríos se dañan, las entidades bancarias no trabajan, no pueden hacer pagos con tarjeta de débito, las charcuterías son pocas las que se expenden, entre otros daños.