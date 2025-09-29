El Museo de Arte Moderno Jesús Soto celebró con éxito la Semana Mundial del Turismo, atrayendo a más de mil visitantes que disfrutaron de una variada agenda de actividades diseñadas para promover la cultura y el arte en la región.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de recorrer las colecciones permanentes y temporales del museo, participar en charlas de capacitación y disfrutar de eventos culturales que destacaron el talento local.

Un punto importante de la semana fue la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, que se llevó a cabo en las instalaciones del museo.

La Secretaría de Cultura y la directiva del museo, refuerza el compromiso del turismo y la cultura con la difusión de las artes.

El Museo de Arte Moderno Jesús Soto se consolida como un destino turístico obligatorio para quienes visitan el estado Bolívar, ofreciendo una experiencia cultural única e inigualable.