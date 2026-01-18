Las salas del Museo de Arte Moderno Jesús Soto, ubicado en Ciudad Bolívar, albergan obras y el alma de un artista que enseñó al mundo, que el arte es movimiento, participación y vida.

Al cumplirse 21 años de la partida física del maestro Jesús Soto, el museo que lleva su nombre se transformó en un lienzo vivo a través de la actividad conmemorativa “El Universo de Soto”.

En una jornada cargada de sensibilidad y color, más de 50 niños y niñas de diferentes instituciones educativas se sumergieron en la magia del arte cinético. Los pequeños recorrieron las salas del museo, donde la vibración de las obras de Soto pareció cobrar una nueva energía al ser mirada por los ojos de la infancia, reafirmando que su legado sigue más vigente que nunca.

Los espacios se convirtieron en talleres de creación donde los niños tuvieron el honor de dibujar de la mano de los destacados profesores; Hernando Estrada y Bladimir Galindo, mientras que el profesor Vásquez guió las pinceladas en una sesión de pintura colectiva.

La delicadeza del papel se hizo presente con la profesora Marta Lugo, quien dirigió un taller de origami, enseñando que la forma y el espacio también nacen del papel.

Diversas actividades

La alegría y las tradiciones de la región estuvieron garantizadas, gracias al equipo de Mintur, quienes brindaron dinámicas de recreación. Asimismo, el intercambio generacional de artistas se hizo evidente con la exposición artística de los estudiantes de Unearte y la impactante demostración de pintura en vivo, a cargo de la Fundación Guayana Artística.

El broche de oro de “El Universo de Soto” fue un viaje a través de la palabra y la música. Los presentes disfrutaron de una emotiva presentación de cuentacuentos con Terry Pastor de las Fundaciones DHAMA Teatro y Casa Creativa, cuya narrativa se entrelazó perfectamente con las cuerdas de la guitarra de Dennys Maurera.