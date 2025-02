La alegría y el orgullo nacional inundan el corazón de los venezolanos tras el arrollador triunfo de la agrupación Rawayana en la reciente edición de los Premios Grammy. Su álbum «¿Quién Trae las Cornetas?» se alzó con el gramófono a Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo, un hito que resuena con fuerza en la escena musical del país.

Desde la distancia, pero con el fervor patrio a flor de piel, el reconocido cantautor venezolano Nacho no pudo contener la emoción y expresó su sentir a través de las redes sociales: «No sé los demás, pero yo siento un orgullo que no me cabe en el pecho. Dios les multiplique el éxito que tienen porque es más que merecido. Talentosos, dedicados y auténticos, todas las actitudes de un ganador. Felicidades @rawayana, felicidades Venezuela», escribió Nacho en Instagram.

La respuesta de Rawayana no se hizo esperar. Con la humildad que los caracteriza, la agrupación agradeció el gesto de Nacho y, en un guiño a su trayectoria, expresó: «Faltaron muchos en ese speech… gracias por abrir el camino, Nacho».

El triunfo de Rawayana en los Grammy no solo representa un reconocimiento a su talento y dedicación, sino también un motivo de celebración para toda Venezuela. Su música, que fusiona elementos del rock, ska, reggae y ritmos latinos, ha conquistado corazones dentro y fuera del país, y este premio es un testimonio de su impacto en la escena musical internacional.