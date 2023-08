El ex parlamentario, abogado y defensor por los derechos civiles, Rafael Narváez, rechazó la conducta “indolente” por parte de la administración de Nicolás Maduro ante lo que señala es “la crisis de los servicios de salud que se vive en todos los hospitales a nivel nacional”.

“Un ejemplo reciente es lo que se vivió en el hospital Ranuarez Balza de San Juan de los Morros capital del Estado Guárico dónde mujeres solidarias atendieron un parto de morochos en la acera del centro de salud por no contar con ascensor, áreas de sala de partos adecuadas e insumos, uno nació en la calle y el otro en las escaleras del hospital, esto está ocurriendo en muchos hospitales y no hay razón para que estos bebés nazcan en la calle por la inobservancia del ministerio de la salud y la defensoría del pueblo quién tiene velar por los derechos humanos en el país”, denunció Narváez.

Asimismo el abogado se refirió a los pacientes crónicos, quienes señala que no escapan de esta realidad y también “son víctimas de esta situación inhumana provocada por el Estado. Los que padecen de cáncer no encuentran quimioterapia, los pacientes renales no pueden cumplir con protocolo de realizar diálisis 3 veces por semana por qué la mayoría de las máquinas dializadoras no tienen mantenimiento ni filtros”.

Prosigue señalando que el programa de trasplantes de órganos sigue paralizado “afectando la vida de miles de pacientes y en especial los niños del JM de los Ríos. En cuanto a las intervenciones quirúrgicas lo que falta es que familiares de los que esperan en colas por muchos meses lleven todos los equipos y hasta los insumos para poder realizarla. Quien no tenga seguro en dólares está en peligro de muerte”, apunta denunció el defensor de los DDHH.