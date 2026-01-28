Los Navegantes del Magallanes aplastaron 12-4 a los Caribes de Anzoátegui en el arranque de la serie final al mejor de siete encuentros, que define al campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Leandro Cedeño conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada para inaugurar la pizarra, mientras que Carlos Sepúlveda coronó un ataque de tres anotaciones en el segundo capítulo con un doble, para ampliar la ventaja de los Navegantes.

Sencillos remolcadores de Renato Núñez y José Gómez en el sexto episodio, además de un elevado de sacrificio de Rougner Odor, consolidaron una ventaja de siete carreras.

En el noveno capítulo, Ángel Reyes sacudió un jonrón de dos anotaciones para sellar la pizarra final.