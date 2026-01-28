La Academia de Ajedrez ‘Chessarix’ junto a la organización Buscadores de Libros se llevarán a cabo el primer torneo infantil del año de la disciplina en el edificio de Nueva Prensa, ubicado en Alta Vista.

La jornada arrancará a las 9:30 de la mañana y finalizará a las 12:30 de la tarde.

El evento está abierto para niños y jóvenes en dos categorías Sub 10 (menores de 10 años) y Sub 14 (entre 11 y 14 años, este último cumplidos durante el año en curso).

Arístides Pulvett, quien dirige la academia ‘Chessarix’, indicó que este primer torneo del 2026 será para todas los niños y jóvenes que le guste el ajedrez.

Asimismo, apuntó que «no es necesario que los participantes tengan experiencia previa en competiciones», extendiéndose la invitación a aquellos están dando sus «primeros movimientos» en el tablero, con el objetivo de que vivan una experiencia deportiva amena y enriquecedora.

Se otorgarán medallas simbólicas para reconocer el esfuerzo y talento de los primeros lugares en cada categoría.

Los padres y representantes interesados en inscribir a sus hijos pueden comunicarse directamente a través del número telefónico: 0424-908-5473.