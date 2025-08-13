Los Miami Heat y los Orlando Magic de la NBA disputarán el próximo 4 de octubre un amistoso de pretemporada en el Coliseo de Puerto Rico, casi veinte años después del último encuentro de la liga estadounidense de baloncesto en la isla.

«Nos lo vamos a pasar bomba el 4 de octubre en Puerto Rico. Orlando Magic contra Miami Heat», dijo en una rueda de prensa en el Kaseya Center de Miami Julio Cabral, director ejecutivo del Grupo VRDG, que promociona el partido.

La última ocasión en que dos equipos de la NBA jugaron en Puerto Rico fue en 2006, cuando los Detroit Pistons vencieron por 84-64 a los Heat, entonces vigentes campeones, también durante la pretemporada.

«Estamos entusiasmados. Tenemos una rica historia con Puerto Rico. Nos entusiasma estar de regreso. Tenemos una gran afición allí. Nos entusiasma continuar ese viaje con nuestros fans, ahora y en el futuro», dijo en una rueda de prensa en Miami el vicepresidente ejecutivo y director comercial de los Heat, John Beetle.

Puerto Rico ha acogido hasta la fecha siete encuentros de pretemporada de la NBA. Salvo en el primero de ellos, disputado al aire libre en 1972, los Heat participaron en el resto.

Por el contrario, para los Magic será su primer encuentro en la isla.

«Tenemos muchas ganas de jugar en Puerto Rico contra nuestros rivales, los Miami Heat. Creo que será un gran partido, una gran oportunidad para su comunidad», afirmó por su parte Nick Anderson, exjugador y embajador de la comunidad del Orlando Magic durante muchos años.