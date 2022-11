Doha, Catar. México afronta con un mar de dudas el que podría ser su último partido de Qatar 2022, con su mayor racha de minutos sin anotar gol y necesitado de ganar y, si Argentina vence o empata, de golear a Arabia Saudí este miércoles (22:00 hora local, -3 GMT) para no dejar en ocho su serie de clasificaciones consecutivas para octavos de final en los mundiales.

No hay margen de error tras un empate a cero frente a Polonia, en el que ‘Memo’ Ochoa paró un penalti a Lewandowski, y la derrota 2-0 frente a Argentina, que no hizo daño por el resultado pero sí por la forma en la que la ‘tri’ cayó.

Defensa de cinco, con la que nunca ha ganado -tres empates y cuatro derrotas- desde que el ‘Tata’ Martino se hizo cargo de la selección en 2019. Y es este el que, más que nunca, está en el foco de la crítica.

Parte de la prensa le cuestionó sobre su profesionalidad al tener en sus manos eliminar del Mundial a su Argentina, algo inconcebible, pero a lo que se agarran más que nunca tras un vídeo en el que se le ve en la banda haciendo el gesto de remate antes de que Leo Messi hiciera el 1-0.

México pareció salir a especular contra Argentina, y ahora, para la última jornada, no tiene margen. Solo una victoria y una derrota de la albiceleste la metería en octavos, por novena vez consecutiva, como segunda de grupo; y si Argentina empata o gana dependerá de la diferencia de goles, teniendo que meter al menos tres tantos cuando lleva 384 minutos sin anotar en un Mundial.

El último gol data de Chicharito Hernández, que no fue convocado por motivos extradeportivos. Y, mientras, Raúl Jiménez parece no estar para más de 30 minutos, Rogelio Funes Mori no cuenta, jugar sin ‘9’ no funcionó contra Argentina y el que fue el delantero titular en el debut, Henry Martin, no participó en el segundo encuentro; aunque se postula como titular frente a Arabia Saudí.

Un ataque en el que, salvo sorpresa mayúscula, Hirving Lozano y Alexis Vega son indiscutibles y, tras su suplencia frente a Argentina a pesar de su gran partido contra Polonia, Edson Álvarez se postula a volver a ser el ancla en el centro del campo de un ‘Tata’ que parece volverá al 4-3-3.

Cambios para un partido que, cuando se conoció el sorteo, se preveía de mayor facilidad, pero Arabia Saudí ha demostrado personalidad, liderada por su técnico Hervé Renard, quien se hizo viral por su charla al descanso del encuentro frente a Argentina, que acabaron remontando 1-2, y que los aficionados mexicanos pidieron para dar el relevo a un ‘Tata’ que cuando acabe el Mundial hará las maletas.

Además, el conjunto árabe tiene en su mano conseguir llegar a los octavos de final de un Mundial por segunda vez, tras lograrlo en Estados Unidos 1994. El centrocampista Abdulelah Al Malki es baja por acumulación de tarjetas.

— Alineaciones probables:

Arabia Saudí: Al Owais; Saud Abdulhamid,Al Amri, Al Boleahi, Al Ghannam; Al Oboud, Kanno; Al Buraikan, Al Najei, Al Dawsari; y Al Shehri.

México: Ochoa; Sánchez, Montes, Moreno, Gallardo; Álvarez, Guardado, Chávez; Lozano, Henry Martin y Vega.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).

Estadio: Lusail.

Hora: 3:00 pm

Efe deportes