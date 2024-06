Desde hace tres días, los habitantes de varias comunidades de Upata, se sienten molestos y preocupados por las constantes fallas en el servicio de electricidad, situación que ha venido perjudicando no sólo a familias, sino también a comerciantes y prestadores de servicios, por tanto, solicitan al gerente de Corpoelec, informar ¿Qué esta ocurriendo en los últimos dos años con la energía eléctrica en Upata?

Ramona Rojas, usuaria describe que la luz se ausenta por más de cinco horas, “con las interrupciones que ocurren durante el día, noche o madrugada, los equipos electrodomésticos se nos dañan, no tengo 15 dólares para comprar protectores de corriente y colocarlos a mis aparatos como nevera, aire y frizer, espero que los funcionarios de la hidroeléctrica, mejoren el servicio lo más pronto posible.

Mientras que Enrique Rondón, comerciante destacó que vende carne, pollo y otros artículos que requieren estar refrigerados, “las fallas bajan las ventas, además, siempre tenemos pérdidas porque los productos cárnicos no se conservan en un lugar frío, y la gente no lleva una carne o un pollo que no esté ya refrigerado, se necesita más atención en el servicio de electricidad”.

Falla sin notificación

Otros comerciantes manifestaron, que la empresa Corpoelec, nunca informa si habrá o no cortes en el servicio, sólo se ausenta por más de cinco o seis horas y nadie da razón de nada. Jesús Carvajal, dijo que debe velar los cortes desprogramados en la energía, “cancelo una factura de luz y no recibo un buen servicio, sólo en Venezuela se ven estas cosas, el llamado es para el gerente de esa empresa o en su defecto, el Gerente Nacional, poner la LUPA para que observe la mala gerencia en las oficinas de Upata”.

Es importante mencionar que las comunidades afectadas son; 19 de abril Caramuca, 23 de enero, San Antonio, Merecure, Santa Fe, calle Bolívar, Unión, Vargas, Piar, Borbón I-II, Pedregal, entre otras.