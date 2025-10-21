El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acompañado por su «equipo profesional», mantuvo un encuentro este martes con el jefe de la inteligencia egipcia, Hasán Rashad, para abordar y afianzar el plan impulsado por Estados Unidos para Gaza, del que hasta ahora solo se ha aplicado la primera fase.

«En la reunión abordaron el avance del plan del presidente Trump, las relaciones entre Israel y Egipto y el fortalecimiento de la paz entre ambos países, así como otros asuntos regionales», recoge la nota difundida por la Oficina del mandatario israelí, sin ofrecer más detalles.

El canal Al Qahera News, cercano a la Inteligencia egipcia, informó que Rashad viajó para discutir con funcionarios israelíes «la entrada de ayuda» humanitaria al devastado enclave palestino, así como la solución a «los obstáculos que enfrenta la implementación» del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump.

También se indicó que este alto cargo egipcio —país que medió en el conflicto junto con Catar y EE.UE.- se reunirá con el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, quien está de visita oficial en Israel junto con el yerno de Trump, Jared Kushner, desde el lunes pasado.

En Tel Aviv, también se encuentra el vicepresidente estadounidense, JD Vance, para supervisar la implementación del alto el fuego, y, al igual que Witkoff y Kushner, sostendrá reuniones con Netanyahu y otros altos cargos.

Mientras, las delegaciones de las facciones palestinas Hamás, Yihad Islámica el Frente Popular para la Liberación de Palestina se encuentran en El Cairo para discutir la reconstrucción de la Franja de Gaza, la gestión posterior a la ofensiva y el posible desarme de Hamás, informaron fuentes palestinas a EFE.

La tregua comenzó el 10 de octubre, pero el gobierno de Hamás en Gaza denuncia que Israel ha violado el alto el fuego en unas 80 ocasiones.

Por su parte, el Ejército israelí acusó a los islamistas de romper la tregua el pasado domingo durante supuestos enfrentamientos en Rafah, además de señalar que civiles gazatíes intentaron acceder a zonas bajo orden de exclusión militar.