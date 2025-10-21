George Springer disparó un jonrón de tres carreras para remontar el partido y los Azulejos de Toronto vencieron 4-3 a los Marineros de Seattle y avanzaron a la Serie Mundial de las Grandes Ligas en la que se medirán con los Dodgers de Los Ángeles.

Con la victoria en el séptimo y decisivo encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, ahora los Azulejos se enfrentarán a los Dodgers desde el próximo viernes en el ‘Clásico de Otoño’, donde disputarán el título de campeones de la MLB.

Los Azulejos, quienes ganaron los dos últimos encuentros de la Serie de Campeonato como dueños de casa, en el Rogers Centre de Toronto, jugarán su primera Serie Mundial desde que se coronaron campeones en la temporada de 1993.

Vladimir Guerrero Jr: MVP

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. fue escogido como el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato, luego de batear para promedio de .385, con tres dobles, tres cuadrangulares, tres carreras remolcadas y seis carreras anotadas.

En el partido, los Marineros tomaron la delantera en la primera entrada cuando lograron combinar doble del dominicano Julio Rodríguez y sencillo productor al jardín derecho de Josh Naylor, ante los envíos del derecho Shane Bieber, quien inició el encuentro por los Azulejos.

Los de Toronto respondieron al igualar el marcador (1-1) en el cierre de esa primera entrada, cuando luego de dos fuera, Daulton Varsho pegó un hit al jardín central frente al diestro George Kirby, con el cual remolcó a George Springer.

En la tercera entrada, Rodríguez destrozó un slider que Bieber lanzó en la parte alta de la zona de strike, para enviar la pelota por encima de la pared del jardín izquierdo del Rogers Centre, para devolverles la ventaja (1-2) a los Marineros en el encuentro.

Marineros reaccionó

Los visitantes volvieron al ataque en el quinto episodio, cuando el estelar toletero Cal Raleigh disparó su quinto jonrón de esta postemporada y el décimo de su carrera en el estadio de Toronto, para ampliar la ventaja de los Marineros (1-3).

Los Azulejos, quienes silenciaron desde que anotaron su primera carrera en la primera entrada, volvieron a la carga en el séptimo episodio.

Allí combinaron la base por bolas de Addison Barger y el sencillo al bosque central de Isiah Kiner-Falefa contra Bryan Woo, quien dejó el montículo tras toque de sacrificio del venezolano Andrés Giménez, que movió a ambos corredores a segunda y tercera, dando paso al derecho venezolano Eduard Bazardo, a quien Springer castigó con un cuadrangular de tres anotaciones que le dio la vuelta al partido.

Kevin Gausman relevista ganador

Los Azulejos tuvieron como ganador a Kevin Gausman (1-1), quien, en rol de relevo, laboró una entrada sin anotaciones.

El dominicano Seranthony Domínguez completó una entrada en blanco y Jeff Hoffman (1) ponchó a los tres bateadores que enfrentó en la novena para quedarse con el salvamento por los Azulejos.

Kirby lanzó las primeras cuatro entradas por los Marineros, en las que le pisaron el plato en una ocasión y ponchó a tres, cumpliendo con la carga de trabajo encomendada por el dirigente Dan Wilson, quien le entregó la pelota Woo, quien permitió dos carreras en 2.1 entradas sobre el montículo.

El mexicano Andrés Muñoz tuvo un inning sin anotaciones, pero los bates de los Marineros no lograron reaccionar y terminaron perdiendo la oportunidad de avanzar a la primera Serie Mundial de su historia.

La derrota la cargó Bazardo (1-1), a quien tocaron con una carrera en una entrada sobre el montículo.