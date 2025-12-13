Los Brooklyn Nets de Jordi Fernández no lograron detener al dúo formado por Anthony Davis y el novato Cooper Flagg, que sumaron 46 puntos entre ambos en la victoria de los Dallas Mavericks por 119-111.

Los Mavericks (10-16) asaltan con este triunfo los puestos de play-in, en una temporada de transición tras el traspaso de Luka Doncic y la elección con el número 1 del último ‘draft’ de Flagg.

El novato acompañó con 22 puntos, 8 asistencias y un 10 de 16 en el tiro, el buen partido de Davis, quien aportó 24 puntos y 14 rebotes.

Año complicado para los Nets

Los Nets (6-18), que también atraviesan un año complicado, pero con un proyecto de futuro mucho menos prometedor, tuvieron en Michael Porter Jr. a su principal referencia ofensiva de la noche, con 34 puntos y 6 de 10 en triples.

El jugador de primer año Danny Wolf contribuyó con 13 puntos y un 3 de 3 desde el perímetro, mientras que Nic Claxton registró un doble-doble con 14 puntos y 10 rebotes.

Ninguno de los equipos tuvo en algún momento el control del partido, y el marcador cambió de dueño hasta en 23 ocasiones.

El guion fue similar en los cuatro periodos: los Nets lograban una ligera ventaja inferior de no más de 5 puntos que los Mavericks lograban contrarrestar al término de cada cuarto.

Lastrados por sus malos porcentajes desde la línea de 3 (33,3 %), los texanos dominaron la pintura con 66 puntos en la zona.

El equipo de Fernández consiguió empezar por delante el último periodo, con 90-92 a su favor, y se mantuvieron en el partido hasta falta de tres minutos para el final, con 110-110 en el marcador.

Sin embargo, un parcial de 9-1 para los Mavericks en ese periodo, sin canastas en juego para los Nets, entregó el partido a los locales.