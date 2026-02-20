El astro brasileño, Neymar Jr., ha sacudido el mundo del fútbol al sugerir que su carrera profesional podría llegar a su fin al término de la presente temporada. Con su contrato en el Santos expirando en diciembre, el atacante dejó claro que su futuro dependerá exclusivamente de sus sensaciones personales.

«No sé qué va a pasar de aquí en adelante. Puede que llegue diciembre y quiera retirarme. «Será lo que me dicte el corazón», confesó el ’10’ en una entrevista para CazéTV.

A pesar de la incertidumbre sobre su continuidad, Neymar subrayó que este año es crucial. Sus metas están divididas en dos frentes: con el Santos, buscar consolidar su regreso al club que lo vio nacer y, con la selección, intentar convencer a Carlo Ancelotti para formar parte de la convocatoria del Mundial 2026.

Tras una artroscopia en diciembre pasado, el jugador optó por retrasar su regreso para asegurar una recuperación total. «Quiero volver al 100%, sin dolor y sin miedos», afirmó, restando importancia a las críticas externas sobre su estado físico.

A sus 34 años, Neymar volvió a las canchas el pasado domingo en la goleada 6-0 del Santos ante Velo Clube.

Aunque se sintió «mejor que antes», reconoció que aún debe trabajar en su ritmo competitivo.

Desafío Ancelotti

El panorama internacional no es sencillo. Desde que asumió el mando de la Canarinha en mayo de 2025, Carlo Ancelotti no ha convocado al máximo goleador histórico de la selección, manteniendo una postura firme: solo contará con él si demuestra estar en plenitud física.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se perfila como el posible «último baile» de una carrera marcada por el talento brillante y las interrupciones médicas.