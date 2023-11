“Yo nunca dejo el móvil en el cargador toda la noche”. Es una frase que se escucha con frecuencia y que no tiene una justificación real. En pleno 2023 se siguen arrastrando los mitos que afectaban a las baterías de níquel-cadmio que empleaban los primeros móviles. Y estamos hablando de la década de los 90 del siglo pasado. En aquellos terminales, las baterías padecían del temido “efecto memoria”, aquel por el que el móvil perdía capacidad de carga si esta no era completa.

Han pasado muchos años, pero este temor perdura entre buena parte de los propietarios del móvil, que siguen respetando los ciclos de carga y evitando dejarlo cargando toda la noche. Pero, ¿qué es realmente perjudicial y puede afectar a la vida de la batería del móvil, y qué es solo un mito? Los expertos y fabricantes detallan para EL PAÍS las características de las baterías de los smartphones y desmienten buena parte de las leyendas que perviven entre los usuarios.

¿Es perjudicial dejar el móvil cargando toda la noche?

Uno de los principales y más extendidos temores consiste afecta a la carga del móvil por las noches. ¿Es perjudicial dejarlo en el cargador todo este tiempo? ¿Debe desconectarse una vez alcanzada la carga máxima? La respuesta más rápida en un móvil de última generación es clara: no hay problema en dejar el móvil en el cargador toda la noche y hay una explicación que lo justifica. Los fabricantes incorporan en los dispositivos sistemas que protegen a la batería de un posible exceso de carga. Samsung es claro al respecto: está bien dejar el móvil cargando toda la noche, puesto que cuando la batería alcance el 100% de capacidad, “el cargador del dispositivo no transmitirá energía para no dañar el teléfono”, cuentan.

Apple, por su parte, afronta este problema empleando la inteligencia artificial en una función que ha bautizado como “carga optimizada”. Básicamente, consiste en conocer los hábitos del usuario (si se despierta a diario a las 7 de la mañana, por ejemplo), para frenar la carga cuando esta alcance el 80% y permitir que llegue al tope cuando se acerque la hora de levantarse. En concreto, Apple especifica que “el iPhone usa aprendizaje automático” para conocer la rutina de carga diaria, de modo que “la carga optimizada de la batería se active solo cuando está previsto que el iPhone estará conectado a un cargador durante un periodo prolongado”.

En resumen: no hay problema en dejar el móvil conectado al cargador toda la noche.