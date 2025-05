El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, inicia un nuevo mandato, esta vez por cuatro años, en un momento de quiebre en la política del país andino al contar con una mayoría en el Parlamento que -aunque algunos analistas tachan de «débil»- puede facilitarle la gobernabilidad, ante una oposición concentrada principalmente en el correísmo.

Tras gobernar por 18 meses para completar el periodo para el que fue elegido Guillermo Lasso (2021-2025), Noboa juró el cargo el sábado ante el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), el oficialista Neils Olsen, que habló de «la decisión de caminar juntos el Ejecutivo y el Legislativo, porque gobernabilidad significa entender que podemos tener diferencias, pero que el país nos exige estar unidos en lo esencial».

Para Olsen, gobernar juntos es compartir responsabilidades y «en este momento histórico, Ecuador necesita que todas sus funciones caminen del mismo lado de los ciudadanos, sin cálculos, sin mañas y sin excusas, porque cuando un país está herido, lo primero que necesita es que quienes lo representemos trabajemos juntos, sin egos ni trincheras».

El analista César Ulloa, dijo a EFE que la política está en un momento «de quiebre porque es las primera vez desde 2007», que hay una «fuerza política nueva, pero además, mayoritaria, que no sea la del correísmo», liderado por el exjefe de Estado Rafael Correa, que gobernó entre 2007 y 2017, y que fue mayoría opositora en los siguientes gobiernos.

Aunque Ulloa cree que podría haber un «compás de espera» de seis meses para ver cómo va el Gobierno, el analista Santiago Basabe dijo a EFE que no cree que la ciudadanía otorgue a Noboa los tradicionales cien días de tolerancia, pues ya estuvo 18 meses en el poder.

Pero Ulloa sostiene que la narrativa del Gobierno ha sido muy fuerte para instaurar la idea de que los 18 meses fueron una transición, al inicio de la cual debió pactar con la oposición para avanzar trámites en la Asamblea Nacional.

Aunque la actual Asamblea -elegida para cuatro años- le es favorable al Ejecutivo, Ulloa subrayó que Noboa debe consolidar sus relaciones con las bases sociales y concretar sus ofertas de campaña.

Seguridad y economía

En enero de 2024, en medio de una oleada de violencia, Noboa declaró el «conflicto armado interno» para enfrentar a las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas» y que considera están vinculadas, principalmente, con el narcotráfico.

A esas bandas criminales se las considera como las principales causantes de la escalada de violencia, que ha hecho que Ecuador figure entre los primeros países de Latinoamérica en índice de homicidios, con una tendencia que se ha recrudecido desde inicios de este año.

Ulloa apunta que se debe reforzar la lucha contra el narcotráfico con el cortar rutas, aumentar controles en fronteras y puertos, y califica de «clave» que Ecuador tenga como sus «principales aliados» para la lucha contra el crimen a sus vecinos fronterizos, Colombia y Perú, porque «son los principales productores de coca», así como a los países europeos a donde llega la droga.

El sábado, Noboa prometió mantener la «guerra» contra las bandas criminales: «Yo sé que mi deber no es alejarme de un conflicto porque nunca se había resuelto antes. (…) Ese no soy yo, ese no es mi ADN, ese no es el ‘Nuevo Ecuador'», dijo Noboa en referencia a la sigla de su partido Acción Democrática Nacional (ADN) y al lema de su Gobierno.

Noboa respaldó públicamente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en su labor de enfrentar a las bandas criminales, lo que se constata en un polémico proyecto de ley presentado recientemente, donde propone tener la prerrogativa presidencial de realizar indultos anticipados a policías y militares que sean investigados por presuntos excesos y violaciones a derechos humanos en el contexto del «conflicto armado interno», como ya ocurre en diversos casos.

Por otro lado, en lo económico, Ulloa subrayó que el tema «cada vez más crítico» es el empleo, por lo que Noboa debe centrar sus esfuerzos en abrir opciones para la ciudadanía, y avanzar en otros aspectos para mejorar la economía, como ha ofrecido, para lo cual también se mantiene la expectativa sobre la estructuración de su gabinete, cuyo anuncio se pospuso el sábado, por temas de agenda de Noboa.