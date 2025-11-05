La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ha presentado la nueva camiseta oficial Adidas de las selecciones Vinotinto, una prenda que trasciende la función de uniforme deportivo para convertirse en una representación simbólica de Venezuela, su gente y la inquebrantable fuerza de la identidad nacional. Nacida de nuestra tierra, su diseño se inspira en las formaciones geológicas que dieron origen a nuestro territorio.

Inspiración en los tepuyes y el origen

La nueva indumentaria toma como fuente de inspiración los tepuyes, esas milenarias formaciones geológicas que se erigen imponentes en el sur de Venezuela. Al ser consideradas entre las estructuras más antiguas del planeta, los tepuyes simbolizan el origen, la permanencia y la conexión con la tierra.

A partir de sus formas, texturas y relieves, se creó un template exclusivo de Adidas, diseñado especialmente para Venezuela.

Este diseño incorpora un patrón gráfico en relieve que recorre la camiseta como un homenaje visual abstracto a los tepuyes, el cual también enaltece las pinturas corporales tradicionales de nuestros pueblos originarios.

El tradicional color Vinotinto se mantiene como protagonista, complementado con acabados sobrios y elegantes que le otorgan carácter y distinción.

Concepto y símbolos nacionales

Por primera vez, el concepto creativo de una camiseta Adidas para las selecciones nacionales de fútbol de Venezuela fue desarrollado por talento venezolano desde la FVF.

Esta visión se centró en destacar nuestras raíces, nuestro entorno y el orgullo de vestir lo propio, sirviendo como punto de partida cultural y simbólico para el diseño final.

Un elemento simbólico destacado son las tres icónicas franjas de adidas sobre los hombros, representadas en amarillo, azul y rojo, los colores de la bandera nacional. Este detalle no solo enaltece el diseño, sino que rinde homenaje al símbolo patrio que acompaña a la Vinotinto en cada rincón del mundo.

Mensaje de Orgullo

En la parte posterior del cuello, la inscripción «LA VINOTINTO» en dorado refuerza el mensaje de orgullo y pertenencia.

Disponibilidad y tecnología

La camiseta estará disponible en dos versiones, ambas fabricadas con materiales 100% reciclados y equipadas con tecnología de alto rendimiento para garantizar mayor frescura, comodidad y movilidad.

Estará disponible a la venta este jueves 6 de noviembre en las principales tiendas Adidas del país.

A partir del viernes 7 de noviembre estará disponible en la totalidad de tiendas Adidas y Sportland a nivel nacional.

Debut en el campo

Esta nueva indumentaria se estrenará en el campo de juego durante la próxima Fecha FIFA de noviembre.

La selección absoluta masculina la utilizará en los partidos amistosos internacionales contra Australia y Canadá en Estados Unidos.

La selección femenina también vestirá el nuevo diseño en la próxima ventana clasificatoria de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, reafirmando su adopción oficial por todas las selecciones nacionales.