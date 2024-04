En 2023, los bancos en los Estados Unidos han marcado un hito al inaugurar más sucursales que en la última década. Esta tendencia positiva se mantiene en 2024 con la continua expansión de nuevas oficinas bancarias en el país.

De acuerdo con los datos recientes publicados por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), el año pasado los bancos estadounidenses sumaron 94 nuevas sucursales a lo largo de la nación.

Este aumento es el primero desde 2012 en el que se registra un crecimiento neto en la apertura de oficinas.

Desafiando la corriente de la banca en línea, este cambio marca el fin de una década de reducción significativa en el número de sucursales físicas en Estados Unidos, resultado de la crisis financiera de 2008.

Dicha crisis obligó a muchos bancos a ajustar costos y disminuir el tamaño de sus establecimientos, a la par que incrementaron su presencia en la banca digital para interactuar con sus clientes.

A pesar de este progreso, los bancos aún deben recuperar muchas de las oficinas que cerraron en el pasado. A finales de 2023, el número de sucursales en Estados Unidos se situaba en 69.684, frente a las 82.461 registradas en 2012

Sin embargo, varios bancos prominentes de los Estados Unidos han anunciado planes para retomar la apertura de nuevas oficinas este año.

Entre ellos se destacan prestigiosas entidades financieras como PNC Financial Services Group (PNC) de Pittsburgh, Fifth Third Bancorp (FITB) de Cincinnati y el gigante del sector, JPMorgan Chase (JPM).

Búsqueda de otra perspectiva

Según analistas del sector, algunos bancos ven la apertura de nuevas sucursales como una estrategia para atraer nuevos clientes en gestión de patrimonios y pequeñas empresas, evitando así adquisiciones de competidores que podrían enfrentar obstáculos regulatorios antimonopolio.

La gestión de patrimonio es un objetivo clave para muchos bancos que buscan diversificar sus fuentes de ingresos más allá del crédito. Este servicio «suele requerir un contacto más personal que solo una sucursal puede ofrecer», detalla un informe.

El ex presidente del Banco de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, sostiene que «los grandes bancos se han visto limitados en adquisiciones a nivel nacional, por lo que han optado por expandirse en nuevos mercados a través de la apertura de nuevas oficinas».

La expansión del mayor banco de los Estados Unidos, JPMorgan, ha sido un factor influyente en esta tendencia.

En 2023, JPMorgan abrió un total neto de 110 oficinas y ha anunciado planes para inaugurar 500 adicionales en los próximos tres años, además de renovar al menos otras 1.700.