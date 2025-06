El lanzador abridor de los Dodgers del domingo salió del juego después de una primera entrada sin carreras. Un par de minutos más tarde, estaba parado en la caja de bateo para abrir la parte baja del inning.

Eso es sólo una parte de lo que tiene impresionados a los Dodgers con Shohei Ohtani ahora que ha vuelto a ser pitcher y bateador al mismo tiempo.

Ohtani consiguió sus primeros dos ponches como miembro de los Dodgers en su segunda apertura de la temporada en el último juego de la serie contra los Nacionales, una victoria de L.A. por 13-7. Lanzó un episodio con 18 lanzamientos (12 strikes) y se vio mucho mejor que en su muy esperado regreso como lanzador el lunes.

El nipón también conectó su 26to jonrón en la octava entrada –después de que una revisión del jefe de umpires revocara la decisión original de doble — para reclamar la posesión exclusiva del liderato de jonrones de la Liga Nacional.

Ohtani impulsó cinco carreras en total, también limpiando las bases con un triple de tres carreras en la séptima.

Antes de esta semana, habían pasado cerca de dos años desde que Ohtani había podido usar sus habilidades como pitcher y bateador al mismo tiempo. Él está acostumbrado a hacer ambas cosas, pero hay un período de adaptación ahora que ha vuelto a la acción en el montículo.

«He podido volver a lanzar en juegos antes de lo esperado», dijo Ohtani.

«En ese sentido, siento que tengo que trabajar en algunas cosas. Pero al mismo tiempo, siento que puedo rendir mejor, incluso mejor de lo que solía poder rendir».

Cada día de apertura de Ohtani acerca a los Dodgers un paso más a ver la versión 100 % completa de su superestrella.

«He visto bullpens y sesiones en vivo y juegos simulados, o lo que sea», mencionó el mánager Dave Roberts, «pero verlo en tiempo real, ir del montículo al círculo de espera y luego al cajón de bateo, es bastante extraordinario. Simplemente, lo está manejando de la manera correcta, y es imperturbable».

Ohtani solo necesitó un pitcheo para retirar al primer bateador, logrando que CJ Abrams fallara con un rodado al primera base Freddie Freeman.

Su segundo rival, James Wood, debería haber sido su segundo out, pero el campocorto Mookie Betts perdió un elevado en el sol, y Wood se embasó por el error.

Pero eso no pareció afectar a Ohtani. Luis García Jr. se ponchó al no poder evitar hacer swing ante un ‘sweeper’ pegado, y Nathaniel Lowe abanicó una recta cortada para el tercer out del episodio.

A diferencia de su debut en el montículo en el lunes, esta vez no hubo lanzamientos a 100 o más mph de Ohtani. En cambio, su velocidad estuvo más cerca de donde él quería, con su recta promediando 97.9 mph y alcanzando un máximo de 98.8.

«La bola estaba siendo bien de su mano, el ‘sweeper’ fue muy bueno, fue muy efectivo», destacó el mánager de los Nacionales, Dave Martínez.

«Pero eso es lo que él hace, compite».