La merenguera puertorriqueña Olga Tañón, conocida como ‘La mujer de fuego’, ha lanzado su nuevo álbum, ‘PR24SIETE – Soy de aquí’, el cual dijo que es una propuesta «llena de fusiones que nos conecta con Puerto Rico y el mundo entero».

El proyecto musical contiene ocho canciones, siete de las cuales son representativas del cancionero popular puertorriqueño, como ‘Mañana por la mañana’, ‘Yo me tomo el ron’, ‘El jolgorio’ y ‘Si no me dan de beber’.

«Este proyecto requirió tiempo, dedicación y sacrificio, pero también contó con el privilegio de reunir a productores y compositores de gran nivel, quienes hicieron posible esta nueva etapa de mi carrera», expresó Tañón en un comunicado de prensa.

«Como artista, asumí el reto de adaptar mi estilo a una propuesta llena de fusiones que nos conecta con Puerto Rico y el mundo entero», agregó la cantante.

El proyecto, a su vez, «incorpora texturas sonoras inspiradas en la naturaleza y el entorno caribeño, fusionadas con arreglos modernos» que enmarcan la voz de Tañón en una propuesta innovadora, «dando como resultado un álbum lleno de fiesta y alegría que reafirma la esencia boricua con proyección internacional», abundó la nota.

La dirección del disco estuvo a cargo del esposo de Tañón, Billy Denizard, como productor creativo, junto a los productores musicales Genio La Musa, Came Beats y Eliot ‘Mago D Oz’.

La celebración de este lanzamiento tendrá un capítulo especial el próximo 15 de noviembre en el Hard Rock Live de Hollywood, donde Tañón presentará en vivo parte del repertorio del disco.