El canciller de Venezuela, Yván Gil, afirmó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, «sigue empeñado en sabotear» los esfuerzos de paz en Palestina, en medio de una ofensiva militar que continuó este sábado pese a la petición del presidente estadounidense, Donald Trump, para que se detenga y se facilite un acuerdo que ponga fin al conflicto.

En un mensaje difundido por su canal de Telegram, Gil calificó a Netanyahu como un «criminal de guerra y asesino serial» que obstaculiza los intentos de paz respaldados por naciones árabes y musulmanas, y que han sido recibidos favorablemente por la organización político-militar Hamás.

En la ciudad de Gaza, donde la prensa israelí reportó una supuesta suspensión de la ofensiva, se constataron ataques aéreos periódicos y bombardeos de artillería que ponen en riesgo a la población civil. Estas acciones continuaron pese a la disposición de Hamás para negociar el fin de la guerra y la liberación de rehenes israelíes.

Decenas de personas fallecieron este sábado a causa de ataques a viviendas y disparos a civiles que regresaban a sus hogares tras creer en el cese de las hostilidades. Según un recuento en las morgues y hospitales de Gaza realizado por informadores locales, hasta las 22:00 hora local (19:00 GMT), se reportaron 70 muertos en la Franja, 47 de ellos en la ciudad de Gaza.

Desde Caracas, el canciller de Venezuela exigió respeto a los derechos del pueblo palestino y un retorno seguro a sus tierras, reiterando la necesidad de avanzar en un proceso definitivo de paz que ponga fin a esta tragedia humanitaria.