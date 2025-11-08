En las instalaciones del Gimnasio Hermanas González de Puerto Ordaz, se llevará a cabo la cuarta edición del torneo ‘Pelotica en el Macizo’ del 18 al 22 de noviembre, donde se disputará la Copa Harina Pan’.

El torneo contará con la participación de 11 equipos, ocho provenientes de Puerto Ordaz, dos de Caracas y uno de Miranda, siendo un añadido importante y emocionante para esta nueva edición.

La organización informó, que entre las novedades destacadas, está la ampliación en la premiación. En las ediciones anteriores, solo reconocían al campeón y subcampeón, en esta oportunidad el podio será completo, premiando hasta el tercer lugar.