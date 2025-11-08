Los funcionarios de la gobernación de la Guayana Esequiba y la Corporación ‘Juntos Todo es Posible’ llevaron a cabo una inspección en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de El Dorado.
El objetivo primordial de esta visita fue asegurar las próximas mejoras y la adecuación de este centro de salud, lo que beneficiará directamente a los habitantes de esta importante zona.
Recorrido para levantamiento de propuesta
Funcionarios de ambas instituciones recorrieron cada uno de los espacios del CDI.
La jornada de inspección se centró en la evaluación de la infraestructura y el equipamiento con el propósito de levantar una propuesta técnica detallada.
Esta propuesta servirá de base para la reparación integral y la dotación necesaria del centro de salud, clasificado como Centro de Diagnóstico Integral Tipo I.
Las acciones planificadas buscan optimizar la capacidad de atención y la calidad del servicio médico ofrecido a la comunidad.
