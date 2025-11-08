Los funcionarios de la gobernación de la Guayana Esequiba y la Corporación ‘Juntos Todo es Posible’ llevaron a cabo una inspección en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de El Dorado.

El objetivo primordial de esta visita fue asegurar las próximas mejoras y la adecuación de este centro de salud, lo que beneficiará directamente a los habitantes de esta importante zona.

​Recorrido para levantamiento de propuesta

​Funcionarios de ambas instituciones recorrieron cada uno de los espacios del CDI.

La jornada de inspección se centró en la evaluación de la infraestructura y el equipamiento con el propósito de levantar una propuesta técnica detallada.

​Esta propuesta servirá de base para la reparación integral y la dotación necesaria del centro de salud, clasificado como Centro de Diagnóstico Integral Tipo I.

Las acciones planificadas buscan optimizar la capacidad de atención y la calidad del servicio médico ofrecido a la comunidad.