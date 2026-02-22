En una reciente iniciativa de asistencia comunitaria, los habitantes del sector Yuruani I Casa Blanca de la Guayana Esequiba contaron con una jornada de salud y bienestar que brindó atención directa a más de 300 personas.

La actividad se enfocó en garantizar el acceso a servicios médicos básicos y preventivos para las familias de la zona.

A su vez, abordó diversas áreas críticas de salud para asegurar el bienestar de los asistentes, como la inmunización infantil, aplicando esquemas de vacunación a niños y niñas, priorizando la prevención de enfermedades y el refuerzo del sistema inmunológico en la población infantil.

Además, los médicos brindaron consultas diagnósticas, permitiendo a los pacientes recibir una evaluación de su estado de salud general.

Los asistentes recibieron los tratamientos recetados de forma gratuita, facilitando el cumplimiento de las indicaciones médicas.

Asimismo, se realizaron pruebas rápidas para la detección temprana de patologías, un paso clave para el control sanitario en la comunidad.

Más allá de la asistencia clínica, la jornada integró actividades de apoyo logístico y recreativo destinadas a los grupos familiares.