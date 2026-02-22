La pareja de actores, Daniela Alvarado y José Manuel Suárez, anunció la pérdida de su bebé, tras 22 días de gestación. A través de un mensaje cargado de vulnerabilidad y fe, la pareja compartió con sus seguidores la noticia.

De acuerdo al relato compartido por Suárez, la pequeña llegó al mundo de manera prematura.

A pesar de lo que describió como una «voluntad inquebrantable por aferrarse a la vida», el organismo de la bebé aún no contaba con la madurez necesaria para subsistir de forma independiente fuera del vientre materno.

«Atravesamos un sentimiento de profundo dolor», confesó el actor, reflejando el impacto emocional de una pérdida que ha conmovido a miles de venezolanos que han seguido de cerca la historia de amor de la pareja.

A su vez, Suárez envió un mensaje de tranquilidad respecto al estado físico de su esposa, confirmando que Danielita no se encuentra en peligro y está en el inicio de la etapa de recuperación física, descanso y sanación emocional.

Fieles a sus creencias, los actores manifestaron que se encuentran enfrentando este proceso bajo el amparo de su espiritualidad.

Asimismo, la pareja agradeció el acompañamiento espiritual durante estos días difíciles y aseguraron que seguirán adelante «de la mano de Dios, el Doctor José Gregorio Hernández y todos los santos y ángeles».

La noticia ha generado una ola inmediata de solidaridad en las plataformas digitales. Compañeros del gremio artístico, amigos y fanáticos han volcado sus mensajes de apoyo para una de las parejas más queridas y respetadas del país, quienes hoy piden respeto y silencio para transitar su luto en intimidad.