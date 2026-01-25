Con el objetivo de fortalecer el sistema de salud primaria y garantizar el bienestar social, la Gobernación del estado Guayana Esequiba desplegó un operativo médico integral en las poblaciones de El Dorado y el sector El Frío, alcanzando a más de 1.450 ciudadanos.

En la población de El Dorado, más de mil personas recibieron atención gratuita en una jornada coordinada por la Autoridad Única de Salud, el doctor Julio Matos, junto a la Fundación de Acción Social y la Oficina de Desarrollo Social.

Matos subrayó que estas acciones forman parte de las políticas de protección impulsadas por el presidente Nicolás Maduro y el gobernador Neil Villamizar.

«Nuestro compromiso es garantizar el acceso a servicios de salud de calidad de manera integral, llegando directamente a las comunidades que más lo necesitan», afirmó la autoridad de salud.

Simultáneamente, en el sector El Frío, se brindó asistencia médica a 450 personas, quienes accedieron a una amplia cartera de servicios de inmunización, entrega de medicamentos, atención Materno-Infantil y actividades lúdicas y deportivas para los más pequeños.

La actividad contó con el acompañamiento de la viceministra de Formación e Innovación del Deporte, Karla Luna, y el diputado Yehyson Guzmán, quienes destacaron que este despliegue territorial reafirma la presencia constante del Gobierno bolivariano en cada rincón del estado.

Estas jornadas no solo fortalecen la red de atención médica regional, sino que consolidan un modelo de gestión enfocado en la prevención y la asistencia inmediata, mejorando significativamente la calidad de vida de los habitantes de Guayana Esequiba.