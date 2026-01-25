La NBA anunció la reprogramación del encuentro entre los Minnesota Timberwolves y los Golden State Warriors, originalmente previsto para este sábado, debido a un tiroteo ocurrido en Mineápolis.

En un comunicado oficial, la liga subrayó que la decisión busca priorizar la seguridad de la comunidad local.

El partido se llevará a cabo este domingo por la tarde, justo 24 horas antes del segundo enfrentamiento programado entre ambos equipos el lunes, manteniendo el formato de back-to-back.