El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció la activación de una nueva fase de atención especial para la renovación de documentos de identidad en todas sus sedes a nivel nacional.

La nueva fase iniciará este lunes, 26 de enero, hasta el viernes, 30 de enero en el horario desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. La atención será por orden de llegada.

Para garantizar la agilidad del proceso, los usuarios deberán consignar los siguientes documentos según sea el caso.

Si es venezolano de nacimiento debe presentar una copia simple del acta de nacimiento, mientras que los extranjeros deberán acudir con la copia de la constancia de naturalización, publicada en Gaceta Oficial.

Esta extensión surge tras el éxito del operativo realizado entre el 20 y el 23 de enero, con el objetivo de atender de forma expedita a los ciudadanos que aún requieren actualizar su documento de identidad.