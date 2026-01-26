En una sorpresiva intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, Elon Musk aseguró este jueves que Tesla iniciará la venta de sus robots humanoides, conocidos como Optimus, antes de que concluya 2027.

«Estimo que venderemos robots humanoides al público para finales del próximo año», afirmó el empresario ante un auditorio completo. Su participación marcó un hito personal, al ser su primera asistencia oficial a un evento que, años atrás, él mismo había calificado de «aburrido».

Factor económico: incentivo multimillonario

La celeridad en el lanzamiento de Optimus no obedece únicamente a avances técnicos, sino también a una cláusula económica estratégica.

Según el plan de remuneración a diez años aprobado por los accionistas de Tesla en noviembre pasado, la entrega de un millón de unidades es una condición clave para que Musk acceda a su ambicioso esquema de compensación.

Para alcanzar este objetivo, la compañía ya ha comenzado la instalación de líneas de producción diseñadas para la distribución masiva durante el próximo ciclo fiscal.

Entre el optimismo y la realidad técnica

Pese al entusiasmo mostrado en Davos, el magnate ha moderado las expectativas a través de su red social X. Musk advirtió que la fabricación inicial, tanto de Optimus como del transporte autónomo Cybercab, será «atrozmente lenta», debido a que gran parte de los componentes y procesos son inéditos en la industria actual.

Esta cautela coincide con declaraciones de octubre de 2024, cuando el CEO de Tesla confesó su tendencia a ser excesivamente optimista con los plazos de entrega.

No obstante, Musk defendió su filosofía al cierre de su ponencia: «en términos generales, para la calidad de vida es preferible pecar de optimismo y equivocarse, que pecar de pesimismo y tener razón».

Durante el resto de su intervención, Musk mantuvo el foco en la exploración espacial, la energía fotovoltaica y la inteligencia artificial, evitando entrar en debates de política internacional