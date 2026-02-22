En una velada donde la espiritualidad se entrelazó con el carisma, el padre Gerardo Moreno, párroco de la Catedral Juan Pablo II, cautivó a la audiencia local con la presentación de su monólogo «Con Cristo, menos es más».

El evento, que combinó el humor con el mensaje evangélico, se consolidó como un espacio de encuentro para la feligresía de la región.

La jornada inició bajo la conducción de José Tabárez, quien dio la bienvenida a los asistentes con una reseña de la trayectoria del padre Moreno.

En su intervención, Tabárez extendió un agradecimiento especial a las instituciones, empresas y aliados —entre ellos News ‘El Portavoz’ y Nueva Prensa Digital’— que han acompañado el crecimiento de la parroquia durante sus ocho años de trayectoria institucional.

Asimismo, se presentó un video sobre los avances de la edificación religiosa en los últimos años, bajo el mando de Moreno.

Música y bendiciones

La atmósfera del evento estuvo amenizada por TIKVA, la agrupación musical de la Catedral, quienes tuvieron varias presentaciones a lo largo del monólogo con piezas inéditas dedicadas a Cristo, logrando una conexión profunda con el público presente.

Aunque el obispo de la Diócesis de Ciudad Guayana, Monseñor Carlos Alfredo Cabezas Mendoza, no pudo asistir físicamente, se hizo presente a través de un mensaje de bendición y felicitaciones.

Las palabras de Monseñor fueron transmitidas por el padre Manuel Díaz, vicario pastoral y párroco de la iglesia Nuestra Señora de Fátima, quien destacó el esfuerzo organizativo detrás de esta iniciativa de «humor y fe».

Lo recaudado del evento estará destinado para continuar la construcción de la Catedral de Ciudad Guayana.

Próxima cita en Fátima

El éxito de la jornada ha impulsado la expansión de esta propuesta reflexiva. Se anunció durante el evento que el padre Gerardo Moreno propuso aDíaz llevar el monólogo a nuevos escenarios.

La cita ya tiene fecha: el próximo 16 de mayo la parroquia Nuestra Señora de Fátima recibirá «Con Cristo, menos es más» para también contribuir a la construcción del Procatedral de Nuestra Señora de Fátima.