Los trabajadores de la empresa Suramericana de Aleaciones (Sural) solicitaron a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, una intervención y reactivación de la empresa, ubicada en la zona industrial Matanza, que tiene alrededor de ocho años paralizada.

Winder González, secretario de organización del sindicato de Sural, consideró que la reactivación de la compañía, encargada de fabricar conductores de aluminio, es vital para la infraestructura energética del país.

«Sural posee una capacidad instalada para generar hasta 120 mil toneladas anuales de conductores de aluminio», dijo Gonzalez.

Asimismo, explicó que estos insumos son fundamentales para los planes de estabilización, mantenimiento y expansión de las redes de transmisión y distribución eléctrica en Venezuela.

«Asumimos el compromiso para la recuperación eléctrica de nuestro país», afirmó González.

A su vez, el vocero subrayó que la puesta en marcha de la factoría se alinea con el reciente plan de inversión industrial anunciado por el Gobierno encargado.

Cabe destacar que la planta fue paralizada de manera abrupta, afectando a más de 400 familias.

Plan de recuperación de Sural

Los trabajadores indicaron que cuentan con un proyecto de recuperación técnica y económica diseñado para un reimpulso a corto plazo.

Entre los beneficios destaca el suministro directo de materiales para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN, la reactivación de puestos directos, así como creación de cientos de empleos indirectos en Ciudad Guayana y la estabilidad para las familias que han resistido ocho años de paralización productiva.

«Tiene usted la última palabra, presidenta. Los trabajadores estamos listos para asumir la producción desde Guayana», concluyó González, reiterando la disposición de la clase obrera para liderar el proceso de recuperación industrial.