El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) ha emitido una alerta oficial ante la Onda Tropical N° 53, la cual generará lluvias intensas en diversas regiones del país, con mayor impacto durante este fin de semana y podría extenderse hasta este domingo 2 de noviembre.

El seguimiento meteorológico indica que la Onda Tropical se desplaza actualmente hacia el noroeste de Venezuela, proyectándose su llegada a la Guayana Esequiba.

El Inameh advierte que la interacción de este sistema con la convección local propiciará la formación de zonas nubladas que estarán acompañadas de precipitaciones de intensidad variable y potencialmente fuertes.

Regiones en Vigilancia

Las autoridades mantienen bajo especial vigilancia a las siguientes entidades federales por riesgo de precipitaciones a Delta Amacuro, al sur de Bolívar, Amazonas, Guárico, Yaracuy, Portuguesa, Cojedes, Apure, Barinas, Táchira, norte de la Guayana Esequiba, Sucre y Anzoátegui.

El ente meteorológico reitera que se mantiene en monitoreo constante de la evolución de la Onda Tropical N° 53.