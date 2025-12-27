La organización venezolana Comité por la Libertad de los Luchadores Sindicales pidió este sábado la excarcelación de un adolescente de 17 años, no incluido en las liberaciones anunciadas el Día de Navidad de personas detenidas tras las presidenciales de 2024.

El joven fue condenado el 16 de diciembre a 10 años por presuntos «terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas». «No cometió delito alguno y, como todos los presos políticos, es inocente», afirmó la ONG en X.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) verificó 63 excarcelaciones de 71 reportes: 3 adolescentes, 21 mujeres y 39 hombres. «En contexto de opacidad, miedo y represión, muchas familias temen confirmar públicamente», explicó. Insistió que ninguna debió estar arrestada y exigió libertad inmediata de todos.

Clipp aclaró que las liberaciones «no son benevolencia gubernamental» y representan menos del 10% de los presos políticos documentados. El Ministerio Penitenciario anunció 99 liberados el jueves, sin identidades. Foro Penal confirmó 52 hasta el viernes; su boletín del 15 de diciembre registraba 902 presos políticos, 86 extranjeros o binacionales.

El Ejecutivo de Nicolás Maduro niega presos políticos, alegando delitos comunes «terribles».